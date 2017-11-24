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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
18:01  24 ноября 2017 0

Новый автовокзал в Екатеринбурге за несколько сот миллионов долларов начнут строить уже через полгода. Ориентир — «Гринвич»

Общая площадь нового объекта — 300 тысяч «квадратов»ООО «Малышева, 73»

Строительство транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром на Ботанике начнется уже через несколько месяцев — во втором-третьем квартале 2018 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 400 млн долларов.

Торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) построят в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездная дорога на территории 19,9 гектара. В его состав войдут Южный автовокзал, перехватывающие парковки и торговые помещения. Общая площадь здания составит 300 тысяч кв. метров. Предусмотрено и размещение остановок общественного транспорта: городской электрички, метро, автобусов, троллейбусов.

«Мы обладаем достаточными компетенциями, чтобы реализовать задуманное так, чтобы ТТПУ отвечал запросам людей. Именно посетители формируют спрос и в конечном итоге определяют успешность объекта. В данный проект включена большая транспортная составляющая и это является плюсом. Большой поток людей, проходящих через узел, сгенерирует трафик потенциальных покупателей для торговой части. При реализации будем опираться на опыт реализации аналогичных проектов за рубежом и нашего самого успешного проекта — Гринвича. Также будем руководствоваться экспертным мнением международных специалистов», — говорит совладелец «Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский.

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Светлые, просторные помещения — таков проект автовокзала ООО «Малышева, 73»

Сейчас продолжается работа над проектно-сметной документацией. В ней принимают участие международные эксперты в области комплексного планирования и строительства зданий, транспорта, а также энергетики и окружающей среды. Среди них: специалисты-инженеры немецкой компании Buildings & Architecture OBERMEYER Group.

Летом 2016 года концепцию развития ТТПУ согласовал архитектурно-градостроительный совет при администрации Екатеринбурга. В январе 2017 года проект был одобрен на публичных слушаниях. «За» проголосовали 258 человек, «против» — всего 19.

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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