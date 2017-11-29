Нижнетагильский таксист угрожал пассажирке из-за отказа в предоплате

06:28 29 ноября 2017 0

Таксист потребовал полную предоплату за поездку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле водитель такси «Везет» отказался везти девушку из-за того, что она отказалась сразу оплатить поездку. Свои действия таксист объяснил тем, что его часто обманывают клиенты.

О произошедшем тагильчанка рассказала порталу Tagilcity. По словам девушки, как только она села в приехавший за ней автомобиль, водитель сразу потребовал оплатить полную стоимость поездки. В противном случае, он откажется от заказа. Впрочем, так и произошло.

«Он позвонил диспетчеру и сказал, что отказывается от моего заказа. Я вышла из машины, хлопнув дверью, он вышел следом, перешел на личности, начал оскорблять меня и угрожать, что даст мне по голове», — рассказала порталу собеседница агентства. После конфликта девушка вызвала другую машину, которая приехала лишь через 20 минут:

«В итоге, самое главное, что я опоздала на встречу. После всего произошедшего, мне позвонил менеджер Петр, извинился от лица фирмы, и сказал, что извинение остается внутри компании, на всеобщее обозрение они извинение выносить не будут, а если мне что-то не нравится, то я могу обращаться, куда хочу».