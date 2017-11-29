Антон Шипулин продает на аукционе шапку Мартена Фуркада. ФОТО

Олимпийский чемпион, екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин, собирается продать на благотворительном аукционе вещи известных биатлонистов с их автографами. В числе самых дорогих лотов гоночный комбинезон норвежской биатлонистки Тириль Экхоф и шапка француза Мартена Фуркада.
Как сообщили «URA.RU» в фонде Антона Шипулина, среди лотов также будут личные вещи с автографами лидера мирового кубка итальянца Лукаса Хофера и Доротеи Вирер, братьев Йоханнеса и Тарея Бе, «финской молнии» Кайсы Мякярайнен, белоруски Дарьи Домрачевой, россиян Евгения Гараничева, Антона Бабикова, Алексея Волкова, Матвея Елисеева, Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой и самого Шипулина. «На всех вещах есть автограф своих владельцев», — уточнили в фонде.
К слову, на аукцион Антон Шипулин в этот раз выставил личный рюкзак с чемпионата мира — 2017.
Аукцион будет проходить в онлайн-режиме с 26 ноября по 3 декабря 2017 года. Участники, сделавшие наивысшие ставки, получат желанные лоты.
Кроме того, фан-сборная России по биатлону готова предоставить спецприз для самого щедрого покупателя. Участник аукциона, который сделает наивысшую ставку (победитель будет определяться от ставки свыше 100 тысяч рублей), будет награжден путевкой в Мюнхен с 18—21 января 2018 года.
Как заверили в фонде, собранные в ходе аукциона деньги пойдут на покупку спортивного инвентаря для детских домов и школ.
В марте 2015 года Антон Шипулин вместе с другими свердловскими лыжниками продавал на аукционе фирменный витаминный коктейль, который окрестили «эликсиром меткой стрельбы». Главным лотом того аукциона стал нагрудный номер четвертого этапа эстафеты чемпионата мира в Контиолахти с автографами всех членов сборной России.