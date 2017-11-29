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29 ноября 2017
28 ноября 2017
12:18  29 ноября 2017 0

Антон Шипулин продает на аукционе шапку Мартена Фуркада. ФОТО

Пресс-конференция в Фонде Шипулина. Екатеринбург, шипулин антон
Антон Шипулин продает вещи спортсменов на благотворительном аукционеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийский чемпион, екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин, собирается продать на благотворительном аукционе вещи известных биатлонистов с их автографами. В числе самых дорогих лотов гоночный комбинезон норвежской биатлонистки Тириль Экхоф и шапка француза Мартена Фуркада.

Как сообщили «URA.RU» в фонде Антона Шипулина, среди лотов также будут личные вещи с автографами лидера мирового кубка итальянца Лукаса Хофера и Доротеи Вирер, братьев Йоханнеса и Тарея Бе, «финской молнии» Кайсы Мякярайнен, белоруски Дарьи Домрачевой, россиян Евгения Гараничева, Антона Бабикова, Алексея Волкова, Матвея Елисеева, Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой и самого Шипулина. «На всех вещах есть автограф своих владельцев», — уточнили в фонде.

К слову, на аукцион Антон Шипулин в этот раз выставил личный рюкзак с чемпионата мира — 2017.

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Скрин сайта аукциона

Аукцион будет проходить в онлайн-режиме с 26 ноября по 3 декабря 2017 года. Участники, сделавшие наивысшие ставки, получат желанные лоты.

Кроме того, фан-сборная России по биатлону готова предоставить спецприз для самого щедрого покупателя. Участник аукциона, который сделает наивысшую ставку (победитель будет определяться от ставки свыше 100 тысяч рублей), будет награжден путевкой в Мюнхен с 18—21 января 2018 года.

Как заверили в фонде, собранные в ходе аукциона деньги пойдут на покупку спортивного инвентаря для детских домов и школ.

В марте 2015 года Антон Шипулин вместе с другими свердловскими лыжниками продавал на аукционе фирменный витаминный коктейль, который окрестили «эликсиром меткой стрельбы». Главным лотом того аукциона стал нагрудный номер четвертого этапа эстафеты чемпионата мира в Контиолахти с автографами всех членов сборной России.

Нина Калинина
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