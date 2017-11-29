Во дворах Нижневартовска бегают лисы. Жители боятся заразиться бешенством

Житель Нижневартовска заметил во дворе лису. Животное бегало между гаражами. Молодой человек заметил ее, когда возвращался домой рано утром.
«Люди будьте аккуратнее, сегодня в гаражах по мира 9п стр 3 была замечена лиса, бегала из стороны в сторону», — предупредил юноша в группе «ЧП [В] Нижневартовске». Пользователей новость насторожила: некоторые вспомнили о том, что лисы выходят к людям, когда заражены бешенством. Однако большинство не советуют пугаться животных, поскольку они просто ищут еду: «Всю жизнь они выходят к людям, жрать нечего вот и идут на риск».
«У нас их трое по кусту бегали, каждый день. Они нас больше боятся, чем вы их. Пробовал погладить, так они убегают. Лисы — трусливая порода собак. Видимо есть люди трусливее. Оставьте зверье в покое и едьте на работу», — подчеркнул один из пользователей.
Ранее «URA.RU» писало, что в Сургуте, по территории детского сада «Голубок», бегает лис.