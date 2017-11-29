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29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
16:51  29 ноября 2017 0

Во дворах Нижневартовска бегают лисы. Жители боятся заразиться бешенством

Лоси, косули, волки, лисы, лиса, хищник, лисица, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Животное искало еду в мусорных баках возле гаражейФото: pixabay.com

Житель Нижневартовска заметил во дворе лису. Животное бегало между гаражами. Молодой человек заметил ее, когда возвращался домой рано утром.

«Люди будьте аккуратнее, сегодня в гаражах по мира 9п стр 3 была замечена лиса, бегала из стороны в сторону», — предупредил юноша в группе «ЧП [В] Нижневартовске». Пользователей новость насторожила: некоторые вспомнили о том, что лисы выходят к людям, когда заражены бешенством. Однако большинство не советуют пугаться животных, поскольку они просто ищут еду: «Всю жизнь они выходят к людям, жрать нечего вот и идут на риск».

«У нас их трое по кусту бегали, каждый день. Они нас больше боятся, чем вы их. Пробовал погладить, так они убегают. Лисы — трусливая порода собак. Видимо есть люди трусливее. Оставьте зверье в покое и едьте на работу», — подчеркнул один из пользователей.

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Автор фото предупредил жителей соседних домов об опасности ФОТО: группа vk.com «ЧП [В] Нижневартовске»

Ранее «URA.RU» писало, что в Сургуте, по территории детского сада «Голубок», бегает лис.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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