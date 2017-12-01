В ХМАО вырастет цена за техосмотр автомобилей

Необходимая процедура для автовладельцев станет дороже
В Югре установят размер предельной платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующий вопрос поднят сегодня, 1 декабря, на заседании правительства ХМАО.
Максимальная стоимость технического осмотра для югорчан вырастет на 23 рубля.
«Предлагаемый предельный размер платы за техосмотр для легковых автомобилей на 2018 год (категория М1) в размере 593,0 рубля находится на среднем уровне по отношению к другим субъектам Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Стоит отметить, что предельная плата за техосмотр на 2018 год будет установлена уже сегодня. В 2017 году предельная цена техосмотра для категории автомобилей М1 составляла 570 рублей.