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Главные новости Югры
11:41  01 декабря 2017 0

В ХМАО вырастет цена за техосмотр автомобилей

Цех реставрации ретро автомобилей на предприятии
Необходимая процедура для автовладельцев станет дорожеФото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре установят размер предельной платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующий вопрос поднят сегодня, 1 декабря, на заседании правительства ХМАО.

Максимальная стоимость технического осмотра для югорчан вырастет на 23 рубля.

«Предлагаемый предельный размер платы за техосмотр для легковых автомобилей на 2018 год (категория М1) в размере 593,0 рубля находится на среднем уровне по отношению к другим субъектам Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Стоит отметить, что предельная плата за техосмотр на 2018 год будет установлена уже сегодня. В 2017 году предельная цена техосмотра для категории автомобилей М1 составляла 570 рублей.

Игорь Волосин
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