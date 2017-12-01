В ХМАО с началом зимы закрыли приют для бездомных

Людям без документов придется искать другую крышу (фото из архива)
В ХМАО на 70 суток закрыли сургутский центр социальной адаптации бездомных «Альтернатива», расположенный на 63 километре трассы «Сургут — Нефтеюганск». Приют непригоден к эксплуатации по многочисленным причинам, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Решение было принято после того, как специалисты обнаружили множество санитарных нарушений на пищеблоке учреждения. Как выяснилось, здесь нет отдельного места для мойки яиц, а планировка помещения не позволяет нормально организовать процесс приготовления пищи.
Кроме того, здание нуждается в ремонте, в монтаже вентиляции и оборудовании канализационных стояков оштукатуренными коробами.