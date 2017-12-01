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01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
15:45  01 декабря 2017 0

В ХМАО с началом зимы закрыли приют для бездомных

Операция
Людям без документов придется искать другую крышу (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО на 70 суток закрыли сургутский центр социальной адаптации бездомных «Альтернатива», расположенный на 63 километре трассы «Сургут — Нефтеюганск». Приют непригоден к эксплуатации по многочисленным причинам, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Решение было принято после того, как специалисты обнаружили множество санитарных нарушений на пищеблоке учреждения. Как выяснилось, здесь нет отдельного места для мойки яиц, а планировка помещения не позволяет нормально организовать процесс приготовления пищи.

Кроме того, здание нуждается в ремонте, в монтаже вентиляции и оборудовании канализационных стояков оштукатуренными коробами.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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