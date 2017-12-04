11:27 04 декабря 2017 0

Детей удалось спасти благодаря бдительности одной из мам Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Нижнем Тагиле 50-летнего мужчину подозревают в интимных переписках с несовершеннолетними девочками. Кроме того, родители воспитанников ДК «Юбилейный» опознали в нем фотографа, который регулярно присутствовал на отчетных концертах учреждения. Как стало известно журналистам, против уральца возбуждено уголовное дело.

Мама 12-летней школьницы из Нижнего Тагила рассказала TagilCity об обнаруженной переписке девочки со 50-летним мужчиной. В соцсетях тот предлагал интим ребенку, просил прислать откровенные фотографии. По словам женщины, ее дочь была не единственной жертвой. Якобы, мужчина общался еще с тремя девочками.

Позднее родители воспитанников ДК «Юбилейный» рассказали редакции, что сильно похожий на этого мужчину фотограф, постоянно снимал детей на концертах учреждения. «Этот фотограф приходил каждый отчетный концерт. И всегда так мило улыбался девочкам», — поделился один из родителей. Снимки с тагильчанами разного возраста нашлись в открытом паблике во «ВКонтакте», где подозреваемый указан как контактное лицо.

В руководстве ДК «Юбилейный» рассказали, что трудовых отношений с подозреваемым у них нет. Директор Лидия Кирпиченко объяснила, что мужчина без приглашений снимал детские мероприятия во дворце культуры. «Он приходит как зритель и нахально сам фотографирует. Мы его никогда не приглашали. Он никакого отношения к нам не имеет», — сказала Кирпиченко.

По данным издания против мужчины заведено уголовное дело, в ноябре суд отправил его под домашний арест. В пресс-службе СК РФ по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что информация о расследовании не разглашается в интересах следствия.