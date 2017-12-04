Пассажиры «Аэрофлота» ждали вылета по несколько часов, сидя в самолетах

17:11 04 декабря 2017 0

Пассажиры рейса до Берлина прождали своего вылета более семи часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Аэрофлот» объяснил массовую задержку рейсов из «Шереметьево», произошедшую 1 декабря, отсутствием разрешения на запуск двигателей от служб аэропорта. О трудностях, с которыми столкнулись пассажиры авиакомпании, на своей странице в Facebook рассказала бывший главред РИА «Новости» Светлана Миронюк.

Миронюк, направлявшаяся в Берлин, в подробностях описала происходящее в Шереметьево. По ее словам, самолет, готовый к вылету, провел на стоянке более четырех часов. При этом экипаж воздушного судна отказывался называть реальные причины задержки рейса. «Примерно раз в час капитан врал, что вылет задерживается ещё на совсем немного времени, потому что ждём своей очереди на взлёт. Судно наше не просто не „ждало очереди“, оно, прямо скажем, даже не готовилось к полету», — пишет Миронюк.

Спустя четыре с лишним часа часть пассажиров потребовала вернуть их в аэропорт. По свидетельству Миронюк, сотрудники «Аэрофлота» начала запугивать протестующих: «Вот тут были применены (сотрудниками „Аэрофлота“ — прим. URA.RU) все способы группового психологического воздействия: от запугивания и угроз оплатить задержку рейса до „разделяй и властвуй“, типа вас выпустим, а вас нет, или организации давления оставшихся пассажиров, что рейс не вылетает только из-за высаживающихся».

Миронюк добавила, что самолет вылетел в Берлин только в четыре часа утра. По ее словам, многие из застрявших путешественников говорили, что задержки рейсов в Шереметьево были связаны с закрытием неба для частных и федеральных бортов после церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018.

Представители авиакомпании позже объяснили причину массовых задержек вылетов. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что командиры экипажей ожидали от диспетчеров разрешения на буксировку со стоянки, запуск двигателей и руление. Но аэропорт зависел от загруженности управления воздушным движением. «Разрешение на запуск могли дать в любую минуту или через час, поэтому пассажиров не высаживали», — цитирует заявление пресс-службы авиакомпании газета «Ведомости».