В Перми водитель автобуса спас девушку на мосту

Водитель рейсового автобуса, ехавший в Краснокамск, спас на мосту девушку, которая собиралась покончить с собой. Он уговорил ее одуматься.
Инцидент произошел в понедельник, 4 декабря. «Проезжая по мосту с остановки Попова, наш автобус резко остановился, и водитель выбежал. Мы не сразу поняли, что происходит, люди выбегали вслед за ним. Оказалось, с той стороны перил стояла молодая девушка. Наш водитель уговорами и действиями спас эту девушку. Потом ее привели в автобус, где она находилась до приезда спасателей», — сообщили очевидцы в соцсетях. Сообщается также, что все автомобили проезжали мимо и не пытались остановиться, чтобы помочь.
В комментариях к посту водителя благодарят и переживают, что его могут наказать за срыв графика. Грозит ли мужчине наказание, пока неизвестно — связаться с перевозчиком не удалось.
Источник в силовых ведомствах подтвердил «URA.RU», что вызов с сообщением о попытке суицида в понедельник, 4 декабря, действительно был.