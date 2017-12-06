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Главные новости Челябинской области
15:45  06 декабря 2017 0

Главе МВД в Челябинске подготовили особую программу, часть полицейских распустили по домам

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, колокольцев владимир
Владимир Колокольцев проверит в Челябинске райотделы и вытрезвительФото: Официальный сайт МВД России

В аэропорту Челябинска в среду, 6 декабря, приземлился самолет министерства внутренних дел РФ. На Южный Урал прибыл глава МВД Владимир Колокольцев. Во все райотделах города готовы к его визиту, сообщили «URA.RU» источники в полиции. В областном главке сотрудников ряда подразделений отпустили домой. Парковку перед зданием ГУ МВД по региону, где вечером пройдет закрытое совещание, расчистили от автомобилей.

Как передает корреспондент «URA.RU», на улице Коммуны со стороны Васенко и Евтееева дежурят сотрудники ГИБДД. «Всем семи райотделам сказали быть готовыми к визиту Колокольцева, если он захочет посмотреть, в каких условиях работают сотрудники, — сообщил „URA.RU“ источник. — В отделах полиции со вчерашнего дня наводили порядок, мыли полы, окна, убирали прилегающую территорию». Вместе с Владимиром Колокольцевым в Челябинск прилетела официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в город прибыла рабочая группа МВД.

По некоторым данным, Владимир Колокольцев намерен осмотреть и челябинский вытрезвитель, открывшийся в январе 2017 года. Инициатором создания вытрезвителя в городе стал начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев, идею поддержал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Предстоящий визит главы МВД держался в строгом секрете. Как стало известно «URA.RU», в полиции области собирали материалы по уголовным делам экологической направленности. Одно из них касается «Мечел-кокса», расположенного на территории Челябинского металлургического завода. Речь идет о январской проверке, когда в городе было зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота с двух до восьми раз, оксида азота и фторида водорода — в пять раз, фенола — в три раза. Основным источником выброса надзорные органы указали «Мечел-кокс». На предприятии не согласились с претензиями.

Альбина Золотухина
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