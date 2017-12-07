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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
16:30  07 декабря 2017 0

Топ-менеджера Михаила Юревича не разрешили вернуть в СИЗО

Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич на фоне британского флага и Биг Бена. Лондон, юревич михаил, Биг Бен
Пока Михаил Юревич в Лондоне, его соратника выпустили из СИЗОФото: Вадим Ахметов, коллаж — Полина Крюкова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Челябинский областной суд 7 декабря оставил под домашним арестом топ-менеджера агрохолдинга «МАКФА» Андрея Чуркина, обвиняемого в посредничестве в передаче взяток экс-губернатору Михаилу Юревичу. Решение Калининского районного суда, изменившего меру пресечения Чуркину, оставлено в силе.

«Изменение меры пресечения обжаловал государственный обвинитель, настаивая на продлении срока содержания под стражей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда. Домашний арест до 27 января Чуркин отбывает в служебной квартире. Ему также запрещено выходить на связь с внешним миром по телефону и интернету. Звонить Чуркин может только по экстренным номерам, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Руководитель столичного филиала агрохолдинга «МАКФА», подконтрольного Юревичу, Андрей Чуркин был задержан в Москве, где он постоянно проживает, 27 мая 2017 года. Чуркина этапировали в Челябинск и отправили в СИЗО. По версии следствия, топ-менеджер один из посредников при передаче взяток бывшему губернатору на 3,4 млрд рублей от предпринимателей Южного Урала, работающих в сфере дорожного строительства. Речь идет о периоде, когда Юревич руководил регионом. Один из эпизодов связан со строительством дорожной развязки на Братьев Кашириных в Челябинске.

Андрей Чуркин является помощником депутата Госдумы Вадима Белоусова, делового партнера Михаила Юревича. Теща Белоусова, Маргарита Бутакова также обвиняется в передаче взяток и находится под подпиской о невыезде.

Помимо получения взяток в дорожном строительстве, Михаил Юревич обвиняется в получении денег от экс-министра здравоохранения области Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете. Экс-губернатор находится на лечении в Лондоне, он объявлен в международный розыск и арестован заочно. Своей вины он не признает. Значительная часть бизнес-активов семьи экс-губернатора выведена в офшорные зоны. Источники в силовых структурах сообщают, что расследование уголовного дела Юревича уже на стадии завершения.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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