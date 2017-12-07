17:09 07 декабря 2017 2

На месте крушения самолета уже установили памятный крест Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Экс-майор Вооруженных сил Украины Юрий Батурин рассказал подробности истории о сбитом над Донбассом в 2014 году гражданском «Боинге» малазийской авиакомпании. По его словам, он лично наблюдал за операцией и общался с ее участниками.

По словам экс-майора, на момент крушения самолета он занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск Украины, дислоцированной под Харьковом. В тот день он находился на посту и лично наблюдал за воздушной обстановкой в регионе. «Внимание обращали на все самолеты, которые летали над зоной боевых действий, потому что, с моей точки зрения, это нонсенс. А внимание обратили ровно в тот момент, когда самолет пропал с индикаторов. Была отметка — нет отметки. И это привлекает внимание», — рассказал Батурин в эфире телеканала «Звезда».

Через несколько дней после крушения самолета в его часть прибыла колонна, занимавшаяся перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. В составе колонны был и ЗРК «Бук». Бывший военный признался, что видел его лично. Считается, что именно из такого комплекса был сбит самолет. Юрий Батурин, поговорив с солдатами и сопоставив все факты, пришел к выводу, что эта техника использовалась для уничтожения гражданского самолета.

Малазийский «Боинг 777» был сбит над территорией Украины 17 июля 2014 года. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находилось 298 человек, все они погибли.