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07 декабря 2017
06 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
18:03  07 декабря 2017 1

Самолет Колокольцева мог не приземляться в Челябинске. Все дело в особенности Ту-154М

Начальник челябинского главка Андрей Сергеев (справа) встретил Владимира Колокольцева у трапа ведомственного Ту-154МФото: пресс-служба МВД России

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 6 декабря посетил Челябинск во многом благодаря тому, что ведомственному самолету Ту-154М по дороге из Южной Кореи в Москву потребовалась дозаправка, сообщил «URA.RU» источник в МВД.

Глава ведомства возвращался из рабочей поездки в Сеул. Самолет Ту-154М не может преодолеть более 3,9 тыс. километров без дозаправки, а расстояние из столицы Южной Кореи до Москвы — более 6,6 тыс. километров. Поэтому первая дозаправка была в Иркутске (расстояние от Сеула — 2,4 тыс. километров). Далее, спустя еще 2,8 тыс. километров, в Челябинске. Только после этого состоялся прямой вылет в Москву.

«Владимир Колокольцев давно планировал поездку в Челябинск. За пять лет со своего назначения он еще ни разу не был в вашем регионе. Поездка планировалась на декабрь. Точная дата до последнего времени не была определена — не укладывалась в долгосрочный график. И только за сутки-двое стало понятно, что образовалось „окошко“ на вторую половину четверга. Плюс необходима была дозаправка», — отметил собеседник.

Совещание проходило в узком кругу — участвовало только начальство
Фото: пресс-служба МВД России

Первым пунктом визита был вытрезвитель, продолжает силовик, потому что в Челябинске открылось первое такое учреждение в УрФО. «Здесь стоит похвалить местные власти. Систему вытрезвителей 7 лет назад разрушили. С тех пор много людей погибло, кто-то замерз насмерть, кого-то пьяного ограбили. Ваш генерал [Андрей Сергеев] нашел общий язык с муниципалитетом [мэр Евгений Тефтелев] и сумели открыть вытрезвитель первыми на Урале, несмотря на более богатые соседние северные регионы», — продолжил источник.

Что касается закрытого совещания с руководством главка, то на нем Владимир Колокольцев поставил некоторые задачи, но в целом обещал Андрею Сергееву поддержку, заметил высокопоставленный силовик. Заезд по дороге в аэропорт в резиденцию губернатора Бориса Дубровского был визитом вежливости, резюмировал собеседник.

Отметим, что кортеж главы МВД Владимира Колокольцева попал на камеры корреспондентов «URA.RU».

Сергей Леонов
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