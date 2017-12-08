Автобус маршрута №151 столкнулся с легковым автомобилем и улетел в кювет. ДТП произошло на автодороге Ревда — Екатеринбург.
Автобус ехал за «Шкодой», которую занесло при торможении. Водитель автобуса быстро среагировал и начал тормозить, однако его тоже занесло. Некоторое время машину тащило по дороге, после чего выкинуло на «Шкоду». Обе машины улетели в кювет.
Пассажир рейса рассказал, что пострадавших при ДТП нет. «У людей в основном ушибы, лично я головой приложился неплохо», — сообщил житель Ревды Максим Альмикаев. Его слова подтвердил начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Татьяна Бердникова. «Все пассажиры были пристегнуты, к счастью, никто не пострадал. Люди уехали на попутном транспорте», — рассказала она.
На записи видно, что недалеко от автобуса стоит «Волга», у которой разбита задняя правая фара. Возможно, машина тоже стала участником ДТП, сообщает портал «Ревда Инфо.ру».