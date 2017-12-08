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08 декабря 2017
07 декабря 2017
19:34  08 декабря 2017 0

Бесснежная зима превратила уральское озеро в гигантский каток. ФОТО

Жители Миасса массово отправились на Тургояк с коньками и фотаппаратамиФото: информационный портал newsmiass.ru

Озеро Тургояк в Челябинской области покрылось льдом и, из-за отсутствия снега, превратилось в огромных размеров каток. Жители расположенного рядом города Миасс массово стали кататься на коньках и фотографировать необычные панорамы.

По словам местных жителей, последний раз необычное явление они наблюдали два десятилетия назад — тогда поверхность озера фотографировали на фоне впечатляющих закатов, пишет портал newsmiass.ru.

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Чистейшее озеро стало площадкой для пеших прогулок Фото: информационный портал newsmiass.ru

Между тем, как уже сообщало «URA.RU», аномально бесснежная зима начала вызывать серьезные опасения — причем не только у рядовых уральцев, но и у специалистов. Впрочем, необычный период завершается — синоптики, дорожники и МЧС предупредили о надвигающихся на УрФО снегопадах.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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