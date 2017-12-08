Жители Миасса массово отправились на Тургояк с коньками и фотаппаратами
Озеро Тургояк в Челябинской области покрылось льдом и, из-за отсутствия снега, превратилось в огромных размеров каток. Жители расположенного рядом города Миасс массово стали кататься на коньках и фотографировать необычные панорамы.
По словам местных жителей, последний раз необычное явление они наблюдали два десятилетия назад — тогда поверхность озера фотографировали на фоне впечатляющих закатов, пишет портал newsmiass.ru.
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Чистейшее озеро стало площадкой для пеших прогулок
Между тем, как уже сообщало «URA.RU», аномально бесснежная зима начала вызывать серьезные опасения — причем не только у рядовых уральцев, но и у специалистов. Впрочем, необычный период завершается — синоптики, дорожники и МЧС предупредили о надвигающихся на УрФО снегопадах.