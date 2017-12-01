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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
17:59  01 декабря 2017 1

Врачи предрекли множество опасных болезней для уральцев из-за бесснежной зимы

Смог в Челябинске
В небе над Екатеринбургом повис пыльный смогФото: Сергей Леонов © URA.RU

Из-за отсутствия снега, безветрия и скопившейся пыли на городских улицах, над Екатеринбургом повис смог. О негативных последствиях загрязнения воздуха предупредили врачи и синоптики.

«С 20:00 29 ноября до 20:00 3 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

По словам специалистов, в пыли, которая оседает в легких свердловчан, содержатся такие вредные вещества, как свинец, никель, магний, хром, марганец, кадмий, медь, кобальт, бензопирен и бензол.

«Особенно страдают те, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей, такие как бронхиальная астма, хронический бронхит. В воздухе происходит концентрация вредных веществ, которые именно сейчас, в безветрие, могут отрицательно сказаться на дыхательной функции, — сообщил „URA.RU“ профессор Евгений Бельтюков, главный аллерголог-иммунолог Свердловской области и УрФО. — Снега нет, пыль поднимается в воздух автомобилями, а мы все это вдыхаем. Это и для здоровых вредно, а если у кого-то есть хронические заболевания, они могут обостриться. Могут появиться кашель, насморк, другие специфические реакции, такие как зуд глаз, раздражение глаз».

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По словам профессора, осень в этом смысле и так неблагоприятное время года. Теперь же на фоне роста циркуляции респираторно-вирусных инфекций из-за бесснежной погоды количество больных может дополнительно увеличиться.

Этого же мнения придерживаются и ученые из Института экологии, растений и животных УрО РАН. «Листва, летом поглощавшая пыль, опала и разлагается — раньше она поглощала грязь, а теперь сама стала источником грязи. Это — и отходы жизнедеятельности в виде химических веществ — висят в воздухе, поэтому все ждем снега, — говорит „URA.RU“ Нина Садыкова, кандидат биологических наук. — Весной, когда растает снег, появится грязь — и будем ждать, когда вырастут листья. Любое межсезонье несет определенные угрозы».

Александр Лукманов
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