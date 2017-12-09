Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту Петру Порошенко в связи с арестом экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Она призвала украинского лидера освободить арестованного политика, чтобы не позорить Украину в глазах всего мира.
Тимошенко уверена, что Саакашвили оказался в СИЗО не из-за генпрокурора, не из-за суда, а из-за того, что этого хочет Порошенко, пишет RT. «Поэтому я и обращаюсь именно к вам: немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили», — написал политик в обращении на сайте своей партии.
Также лидер «Батькивщины» сравнил положение бывшего президента Грузии с собственным положением во времена бывшего президента Виктора Януковича, напомнив Порошенко, чем все тогда кончилось. «Ростов не резиновый», — заключила Тимошенко, намекая нынешнему украинскому лидеру на бегство его предшественника в Россию.
Как уже сообщало «URA.RU», Саакавшили задержали 8 декабря. Сейчас он находится в СИЗО, где начал бессрочную голодовку.