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10 декабря 2017
09 декабря 2017
09:46  10 декабря 2017 0

Украинцы выступили за возвращение «преступной власти» Януковича

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Вернуть экс-президента попросили 92% опрошенныхФото: tsn.ua

Большинство зрителей украинского телеканала NewsOne проголосовали за возвращение к власти бывшего президента страны Виктора Януковича во время программы «Субъективные итоги с Анной Герман».

Вопрос звучал следующим образом: «Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбрать прошлую, преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?» В опросе принял участие 47 181 человек, 92% респондентов выбрали первый вариант, передает RT.

Как писало «URA.RU», ранее МВД России продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища бывшему президенту Украины Виктору Януковичу еще на один год. Отметим, в феврале 2014 года после государственного переворота на Украине против экс-главы государства было возбуждено несколько уголовных дел.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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