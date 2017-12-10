Украинцы выступили за возвращение «преступной власти» Януковича

09:46 10 декабря 2017 0

Вернуть экс-президента попросили 92% опрошенных Фото: tsn.ua

Большинство зрителей украинского телеканала NewsOne проголосовали за возвращение к власти бывшего президента страны Виктора Януковича во время программы «Субъективные итоги с Анной Герман».

Вопрос звучал следующим образом: «Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбрать прошлую, преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?» В опросе принял участие 47 181 человек, 92% респондентов выбрали первый вариант, передает RT.

Как писало «URA.RU», ранее МВД России продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища бывшему президенту Украины Виктору Януковичу еще на один год. Отметим, в феврале 2014 года после государственного переворота на Украине против экс-главы государства было возбуждено несколько уголовных дел.