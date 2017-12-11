Бизнесмена наказали за билборды с цитатами из Евангелия в Екатеринбурге

12:00 11 декабря 2017 1

Социальную рекламу со стихом из Евангелия признали незаконной Фото: Анна Майорова © URA.RU

УФАС Свердловской области признало незаконными билборды с социальной рекламой против разводов в Екатеринбурге. Антимонопольщики обратили внимание на цитаты из Евангелия и обнаружили в них ущемление прав граждан.

На билбордах размещен стих из Евангелия от Луки: «Всякий, разводящийся с женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует». Их разместила индивидуальный предприниматель Ольга Вековишина как социальный проект по борьбе с разводами.

Согласно решению УФАС, которое опубликовал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, антимонопольщики пришли к выводу, что это «нельзя отнести к социальной рекламе, назначением которой является достижение общественно полезной цели». Уточняется, что закон гарантирует гражданам право самим решать, хотят они быть вместе или нет, и принуждать их сохранять отношения какими-либо цитатами недопустимо. Женщина, по словам ее адвоката, намерена обжаловать решение УФАС в суде.