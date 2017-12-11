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Главные новости Свердловской области
12:00  11 декабря 2017 1

Бизнесмена наказали за билборды с цитатами из Евангелия в Екатеринбурге

Собор Александра Невского. Екатеринбург, храм, церковь, собор александра невского, кресты, православие
Социальную рекламу со стихом из Евангелия признали незаконнойФото: Анна Майорова © URA.RU

УФАС Свердловской области признало незаконными билборды с социальной рекламой против разводов в Екатеринбурге. Антимонопольщики обратили внимание на цитаты из Евангелия и обнаружили в них ущемление прав граждан.

На билбордах размещен стих из Евангелия от Луки: «Всякий, разводящийся с женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует». Их разместила индивидуальный предприниматель Ольга Вековишина как социальный проект по борьбе с разводами.

Согласно решению УФАС, которое опубликовал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, антимонопольщики пришли к выводу, что это «нельзя отнести к социальной рекламе, назначением которой является достижение общественно полезной цели». Уточняется, что закон гарантирует гражданам право самим решать, хотят они быть вместе или нет, и принуждать их сохранять отношения какими-либо цитатами недопустимо. Женщина, по словам ее адвоката, намерена обжаловать решение УФАС в суде.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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