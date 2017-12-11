В Югре обнаружили свалку свиных трупов. ФОТО

13:11 11 декабря 2017 1

Органические отходы были найдены в черте города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свалка мусора, состоящая из свиных останков, напугала жителей Ханты-Мансийска. Фотографии нехарактерной находки горожане опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Свалка мусора с трупами свиней в черте города вниз по улице Маркса», — комментирует автор фото в группе «Типичный Ханты-Мансийск». «На месте находится ветеринарная служба и полиция. Мясо 2009 года, производство Бразилия и Германия. Предположительно мясо принадлежало „Юграторгу“», — написала горожанка Юлия Моргенштерн. «Страшно теперь мясо покупать в магазинах, вдруг ему десятки лет», — предполагает Максим Зарипов.

Свалка в черте Ханты-Мансийска ФОТО: Группа «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте»

Получить комментарий ОАО «Юграторг» на момент публикации материала не удалось. Телефон торговой сети недоступен для звонков журналиста.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре пообещали прокомментировать ситуацию позднее.