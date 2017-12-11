Траты на лечение свердловчан увеличат на 8 млрд рублей‍

14:05 11 декабря 2017 0

Рост бюджета позволит увеличить зарплаты медиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской области в 2018 году увеличится на 8,2 миллиарда рублей, или 18%, по сравнению с текущим годом. Он составит 53,5 миллиарда рублей. В целом бюджет здравоохранения региона в очередном финансовом году превысит 72 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте губернатора области.

Значительный рост бюджета позволит увеличить зарплаты медиков и расходы по всем видам медицинской помощи. В частности, на 8% вырастет финансирование скорой помощи, на 17% — амбулаторной, на 23% — стационарной. На 10% станут больше затраты на медпомощь, которая оказывается в условиях дневных стационаров.

«Такие параметры бюджета позволят не только повысить доступность медицинской помощи, но и обеспечат перевод шести дополнительных методов лечения в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи», — пояснил директор ТФОМС области Валерий Шелякин. Речь идет о дорогостоящих операциях, например, аортокоронарное шунтирование, лечение обширных ожогов.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что родители на Среднем Урале бьют тревогу из-за отсутствия важной вакцины.