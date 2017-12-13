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Главные новости Пермского края
14:01  13 декабря 2017 0

Авиабилеты из Перми в Грузию подорожали еще до начала полетов

33 Майская прогулка. Екатеринбург, самолет, нет войне, полет, авиабилеты, мирное небо
Улететь в Грузию можно будет уже в конце мая — начале июняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бронирование билетов на прямой рейс из Перми в Батуми откроется не ранее чем в феврале 2018 года. Улететь в Грузию можно будет уже в конце мая — начале июня. Однако цены на них успели увеличиться еще до запуска рейсов.

«Батуми — курортный город, поэтому надо выбрать время, в которое пермякам будет комфортно там находиться. Скорее всего, рейсы откроются в конце мая — начале июня и самолеты будут курсировать минимум два раза в неделю», — рассказал «URA.RU» директор авиакомпании «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев. По словам собеседника, бронирование билетов откроется не ранее чем через два месяца.

А вот билеты будут стоить чуть дороже, чем сообщалось ранее. «Сейчас мы изучаем рынок, думаю, билет будет стоить в пределах 10 тысяч рублей», — говорит глава «ЮВТ-Аэро». Напомним, в ноябре Петр Трубаев говорил «URA.RU», что улететь из Перми в Батуми будет стоить не дороже 8-9 тысяч рублей.

Скорее всего, пермяки будут вылетать в Грузию из нового терминала, который открылся 30 ноября. Сейчас там идет посадка только на внутренние рейсы, однако краевые власти планируют, что уже в феврале аэровокзал откроется и для международных перелетов.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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