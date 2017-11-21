Из Перми запустят прямые рейсы в Грузию

Билет из Перми в Грузию будет стоить в пределах 8-9 тысяч
Прямой рейс из Перми в Батуми может появиться уже будущим летом. Самолет из столицы Прикамья в Грузию будет летать два раза в неделю.
Выполнять перелет будет авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Татарстана. Она уже обратилась в Росавиацию с просьбой выдать допуск на открытие рейса. Согласно материалам ведомства, полеты будут осуществляться дважды в неделю. Как рассказал «URA.RU» гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев, авиабилет из Перми в Батуми будет стоить в пределах восьми-девяти тысяч рублей.
Заседание межведомственной комиссии Росавиации состоится во вторник, 21 ноября, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Если ведомство одобрит открытие рейса из Прикамья в Грузию, то он будет запущен уже летом 2018 года.