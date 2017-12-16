Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 22-летнего Антона Кобца, который, по мнению следствия, помогал подозреваемому в подготовке теракта в Казанском соборе Евгению Ефимову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга.
Антона Кобца задержали вечером 15 декабря. Он, предположительно, помогал Ефимову «в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта», пишет meduza.io.
ФСБ сообщила о предотвращении нескольких терактов в Санкт-Петербурге, которые планировались в середине декабря, и задержании семерых сторонников террористов из «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). Один из задержанных — 18-летний Евгений Ефимов. По версии следствия, он пытался изготовить взрывчатку и устроить теракт в Казанском соборе, одном из главных храмов города. Суд арестовал его, напоминает агентство Nation news.