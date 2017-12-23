Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что только 50% слов экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в России правдивы.
«Далеко не все, что сказал Родченков, правда. В этом вопросе я скептичен. На мой взгляд, только 50% сказанных им слов правдивы, а вторая половина — ложь», — приводит цитату Пихлера RT. Специалист также добавил, что считает информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) преступником. Напомним, 62-летний немецкий специалист теперь работает главным тренером сборной Швеции по биатлону. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал ему в получении аккредитации на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Григорий Родченков — один из информаторов WADA. Он рассказал агентству о российских спортсменах, принимавших допинг. На основе озвученных им фактов мировое спортивное сообщество сделало вывод, что в России действовала государственная система по подмене допинг-проб. В России эту теорию всячески опровергают. Из-за скандала 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 года в южнокорейском Пхенчхане. «Чистых» российских спортсменов допустили до Игр только под нейтральным флагом.
В «черный список» МОКа попали 11 российских атлетов: Иван Скобрев, Артём Кузнецов, Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Никита Крюков, Наталья Матвеева, Людмила Удобкина, Максим Белугин, Татьяна Бурина, Анна Щукина. Сайт VSE42.Ru сообщает о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх лыжника из Кемеровской области Александр Бессмертных. Напомним, Александр Бессмертных взял серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в 2014 году.