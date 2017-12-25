16:22 25 декабря 2017 3

Этот покосившийся дом комиссия БТИ признала непригодным для жизни Фото: Станислав Ежов

В администрации города Карпинска Свердловской области посчитали, что пенсионерка не является малоимущей, так как она живет в разваливающемся доме площадью 24,6 квадратных метра. По местным правилам, малоимущими являются только те, у кого общая площадь составляет не более 12 квадратных метров. То, что строение признано непригодным для жизни, чиновников не волнует.

Жертвой чиновников стала 79-летняя местная жительница, ветеран труда Любовь Зимоня, сообщает газета «Вечерний Карпинск». По данным издания, пенсионерку выставили из очереди на получение жилья после 16-летнего ожидания. Сейчас Любовь Зимоня живет в бревенчатом доме на две семьи. Одна половина давно пустует, соседи съехали. В стенах между бревнами щели, пол проваливается, крыша течет, «вода в чайнике замерзает», — жалуется пенсионерка. Сделать ремонт он не может в силу возраста и из-за отсутствия денег. «Ремонт дома обойдется в миллион, его ведь фактически заново надо строить, а у меня на книжке 30 тысяч на похороны отложены и больше ничего нет», — говорит Любовь Зимоня.

Пенсионерку поставили в очередь на жилье как малоимущую в 2001 году. И, хотя ее фамилия значилась в первой десятке, за 15 лет она ничего не получила. В 2016 году Зимоня обратилась в мэрию с просьбой признать ее дом непригодным для проживания. Свою просьбу женщина подтвердила справкой из БТИ, где сказано, что на 19 мая 2016 года дом №10 на улице Луначарского «имеет 74 процента общего физического износа. При этом износ фундамента дома достиг 80 процентов. Состояние стен, перекрытий и крыши дома также плачевное». На это чиновники в администрации собрали комиссию.

Женщину лишили надежды, что ее жизнь когда-нибудь изменится к лучшему Фото: Александр Ярошук, «Вечерний Карпинск»

«Вызвали меня. Их там сидело человек восемь. Они и начали мне говорить, что мой дом для жилья годится, мол, ремонтируйте или продавайте. А у меня ремонтировать его возможности нет, а от продажи я выручу не больше 200 тысяч. На эти деньги квартиру не купить. Тогда мне предложили обменяться с кем-нибудь. А какой дурак будет на такой дом меняться? Потом мне сказали: „Все, мы с вами закончили“. Ну, и вышла я как оплеванная», — приводит слова пенсионерки «Вечерний Карпинск».

Пенсионерка обратилась в суд, где ее поддержали и решение администрации признали незаконным.

В конце 2017 года в администрации вывесили списки очередников, Зимоня там свою фамилию не увидела. В администрации объявили, что женщину исключили из очереди, так как она не является малоимущей. Постановлением главы городского округа Карпинск установлена учетная норма 12 квадратных метров общей площади жилого помещения, исходя из которой и определяется уровень обеспеченности. Зимоня со своими 24,6 кв. м оказалась «богачкой» и, по мнению чиновников, в жилье не нуждается.