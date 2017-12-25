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Главные новости Челябинской области
16:39  25 декабря 2017 5

На Урале трагически погибла влюбленная пара. ФОТО

Гаражный кооператив
Молодые люди погибли, пытаясь погреться в гаражеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Несчастный случай произошел в городе Златоусте в Челябинской области. В гараже обнаружены тела 18-летней студентки местного педагогического колледжа Анны М. и ее друга, 19-летнего Евгения Г. Молодые люди закрылись в гараже и включили двигатель автомобиля, чтобы погреться. Парень с девушкой не заметили, как помещение наполнилось угарным газом, и скончались.

«В дневное время в одном из гаражных боксов Златоуста обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, следов криминала на телах погибших не обнаружено», — сообщил «URA.RU» Владимир Шишков, старший помощник руководителя СКР по Челябинской области.

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Фото: Анна М., «ВК»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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