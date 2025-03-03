В Копейске (Челябинская область) под снос попали 12 расселенных ветхоаварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«По итогам конкурсных процедур в Копейске запланирован снос 12 ветхоаварийных домов. В результате экономии денежных средств по результатам проведенного аукциона администрацией формируется дополнительный перечень аварийных домов под снос», — сообщила пресс-служба в мэрии.
В список домов под снос вошли расселенные многоквартирные дома. Они расположены по улице Майской, 8, улице Ленина, 77, улице Фурманова, 19 и улице Чкалова, 1. Также будут снесены дома по адресам: улица Украинская, 5, улица Строительная, 2, улица Леваневского, 2А и улица Литвинова, 83 и 85. Кроме того, под снос попали дома по улице Бажова, 1, улица Кулибина, 8 и улица Герцена, 40.
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