Мобильные сервисы уральского банка признали одними из лучших в России

Мобильные сервисы «СКБ-банка» оказались в пятерке лучших в России. Рейтинг мобильных банковских приложений для малого бизнеса опубликовало аналитическое агентство Markswebb Rank & Report.
Эксперты оценивали мобильные приложения банков, предназначенные для смартфонов на базе iOS и Android. В категории «Лучшие мобильные банки для руководителей компании» «СКБ-банк» занял 4-е место в обеих операционных системах. В рейтинге «Для индивидуальных предпринимателей» мобильное приложение «СКБ-банка» на платформе Android заняло 4-е место, а на платформе iOS — 5-е, сообщили «URA.RU» в пресс-службе кредитной организации.
В рейтинге специалисты учитывали все пользовательские задачи, связанные с управлением расчетным счетом, решаемые с помощью мобильного телефона и актуальные как для индивидуальных предпринимателей, так и для небольших компаний со штатом до 100 человек.
К достоинствам мобильных банков эксперты относят возможность получить доступ без дополнительных действий в интернет-банке, вход в приложение по короткому коду и отпечатку пальца, а также возможность отправлять платежи и экспортировать реквизиты и выписку. Кроме того, специалисты подчеркнули, что мобильный банк «СКБ-банка» имеет ряд таких возможностей, как распознавание счетов на оплату, открытие дополнительного счета и заказ карты.
В ноябре 2017 года «СКБ-банк» вошел в топ-3 в рейтинге функциональности интернет- и мобильного банкинга для физических лиц RAEX.