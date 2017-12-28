Еще два города Свердловской области перешли на качественную «цифру»

АО «Облкоммунэнерго», которое осуществляет передачу электроэнергии в 38 муниципальных образованиях Свердловской области, подключило цифровое телевидение в Туринске и Красноуфимске. О завершении работ по подключению радиотелевизионных передающих станций сообщили в пресс-службе компании.
Заказчиком выступило ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» («РТРС»). Раньше цифровой сигнал поступал туринцам из Тюмени и был невысокого качества. «Хочешь высокое качество передач — смотри региональные тюменские каналы. Но ведь нужны и свои новости, свердловские. ФГУП „РТРС“ установило в Туринске тридцатиметровую вышку, а наши сотрудники подвели к ней воздушную линию и два независимых источника питания», — рассказал начальник Туринского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Эдуард Рябинкин. Теперь местные жители могут принимать около 20 телеканалов в цифровом формате. Четкость картинки стала намного выше, а выбор передач — больше: добавились новые каналы, в том числе ОТВ.
Радиотелевизионная станция появилась и в Красноуфимске. Мачту установили в черте города на высокой горе. «Нам пришлось работать в сложных условиях: чтобы проложить воздушную линию, тяжелая техника взбиралась на крутизну. В общей сложности мы построили более 300 метров воздушной линии 10 киловольт и 150 метров на 0,4 киловольт. Установили „столбовую“ подстанцию, оборудование уже подключено, горожане довольны», — сообщил начальник Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Андрей Ващенко.
Энергетики отмечают, что теперь гору Могильную, на которой установили мачту, можно переименовать. Они предложили названия «Цифровая» и «Телегорка».