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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:53  30 декабря 2017 0

Организатор теракта в Петербурге оказался сумасшедшим

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, псих, крик, психбольной, смирительная рубашка, сумасшедший
Задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансереФото: depositphotos.com © URA.RU

Предполагаемый организатор теракта в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, задержанный силовиками в субботу, 30 декабря, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни. Задержанный проживает в Красносельском районе Петербурга» — заявил собеседник ТАСС. По данным петербургского издания «Фонтанка.ру», ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.

Напомним, что взрывное устройство сработало вечером, 27 декабря в помещении магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате взрыва пострадали 18 человек. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в РФ организация «Исламское государство». Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сергей Макеев
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