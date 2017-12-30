Организатор теракта в Петербурге оказался сумасшедшим

Предполагаемый организатор теракта в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, задержанный силовиками в субботу, 30 декабря, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни. Задержанный проживает в Красносельском районе Петербурга» — заявил собеседник ТАСС. По данным петербургского издания «Фонтанка.ру», ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.
Напомним, что взрывное устройство сработало вечером, 27 декабря в помещении магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате взрыва пострадали 18 человек. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в РФ организация «Исламское государство». Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.