Задержан подозреваемый во взрыве магазина в Петербурге

Задержан подозреваемый в совершении теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.
«ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершённого 27 декабря в торговом зале магазина „Перекрёсток“ в городе Санкт-Петербурге», — приводит сообщение ФСБ агентство Nation News. Сейчас подозреваемый доставлен в Следственный комитет РФ для проведения следственных действий.
Из-за взрыва пострадало 18 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», напоминает RT. Президент России Владимир Путин признал взрыв террористическим актом. Он приказал сотрудникам силового ведомства действовать жестко.
Ранее «URA.RU» публиковало снимок подозреваемого в теракте. Он был одет в зеленую кофту и черные спортивные штаны.