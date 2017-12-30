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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:26  30 декабря 2017 2

Задержан подозреваемый во взрыве магазина в Петербурге

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Мужчину доставили в СКР для допросаФото: Wikimedia.org/Andrey Stenin

Задержан подозреваемый в совершении теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

«ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершённого 27 декабря в торговом зале магазина „Перекрёсток“ в городе Санкт-Петербурге», — приводит сообщение ФСБ агентство Nation News. Сейчас подозреваемый доставлен в Следственный комитет РФ для проведения следственных действий.

Из-за взрыва пострадало 18 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», напоминает RT. Президент России Владимир Путин признал взрыв террористическим актом. Он приказал сотрудникам силового ведомства действовать жестко.

Ранее «URA.RU» публиковало снимок подозреваемого в теракте. Он был одет в зеленую кофту и черные спортивные штаны.

Иван Антонов
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