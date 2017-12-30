ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Петербурге

02:33 30 декабря 2017 0

Террористы не предоставили доказательств причастности к взрыву Фото: depositphotos.com © URA.RU

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга.

Информация о том, что террористы признали ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» появилась на Telegram-каналt Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов. Правда, никаких доказательств своей причастности к произошедшему они не предоставили.

Взрыв, напомним, прогремел в камере хранения магазина 27 декабря. Взрывная волна разрушила остекление внутри магазина, достигла торгового зала и задела одну кассу возле выхода. После специалисты установили, что это была самодельная бомба с поражающими элементами. По последним данным, пострадали 18 человек, пишет RT.