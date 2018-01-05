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05 января 2018
Главные новости Москвы
06:26  05 января 2018 2

Австралийский натуралист стал свидетелем смертельной схватки паука и шершня. ВИДЕО

Хищные насекомые часто нападают на представителей других видов, используя ядовитое жалоФото: Pixabay

Видеозапись, на которой атакованный шершнем крупный паук ведет отчаянную борьбу за жизнь опубликовал один из жителей австралийского Перта. Хищное насекомое справилось с крупным тарантулом в течение нескольких минут.

На кадрах крупный шершень подлетает к пауку и начинает жалить его, однако либо промахивается, либо яд начинает действовать не сразу, но арахнид сперва пытается убежать, а затем, видимо поняв, что этого сделать не удастся, отбивается от охотника ногами. Тем не менее, уже через три минуты паук оказывается парализованным. Скорее всего, шершень был намерен использовать его для пропитания личинок, сообщает телеканал 360.

Отметим, схватки которые происходят между представителями животного мира, часто вызывают интерес среди посетителей сети. Как ранее писало «URA.RU» осенью в Интернете активно обсуждалась видеозапись нападения осы на пчелу — как и в этот раз, тогда победа также осталась за хищником.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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