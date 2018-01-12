Эксперты из Университета Рура (Германия) смогли взломать чужую переписку в популярном мессенджере WhatsApp. Получив доступ к серверам приложения, они обошли пароли и внутренние ограничения и проникли в закрытый групповой чат, сумев добавить нового участника беседы в обход администратора группы.
Новый пользователь, добавленный хакерами, может получать и читать все новые сообщения в чате, отмечает портал «Дни.ру». Авторы исследования отмечают, что защита WhatsApp оказалась не такой уж надежной.
Однако глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что «шпион», добавленный хакерами, виден другим участникам группы и его можно легко удалить из чата.
Как ранее сообщала «Экономика сегодня», с начала 2018 года WhatsApp перестал поддерживать некоторые операционные системы Windows. Теперь месснджер нельзя установить на телефонах BlackBerry 10 и BlackBerry OS, а также Nokia S40. С 2020 году приложение не будет доступно на смартфонах со старыми платформами Android.