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12 января 2018
Главные новости Москвы
07:24  12 января 2018 0

В популярном мессенджере обнаружена брешь: хакеры легко проникли в чужую переписку

Мессенджеры, клипарт. Екатеринбург, viber, мессенджер, whatsapp
Пользователь, добавленный хакерами, может получать и читать все новые сообщения в чатеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты из Университета Рура (Германия) смогли взломать чужую переписку в популярном мессенджере WhatsApp. Получив доступ к серверам приложения, они обошли пароли и внутренние ограничения и проникли в закрытый групповой чат, сумев добавить нового участника беседы в обход администратора группы.

Новый пользователь, добавленный хакерами, может получать и читать все новые сообщения в чате, отмечает портал «Дни.ру». Авторы исследования отмечают, что защита WhatsApp оказалась не такой уж надежной.

Однако глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что «шпион», добавленный хакерами, виден другим участникам группы и его можно легко удалить из чата.

Как ранее сообщала «Экономика сегодня», с начала 2018 года WhatsApp перестал поддерживать некоторые операционные системы Windows. Теперь месснджер нельзя установить на телефонах BlackBerry 10 и BlackBerry OS, а также Nokia S40. С 2020 году приложение не будет доступно на смартфонах со старыми платформами Android.

Наталья Володина
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