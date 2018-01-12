16:01 12 января 2018 0

Максима Решетникова просят избавить детей от опасных методов диагностики туберкулеза Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жительница Перми, которая не первый год ведет войну с пробами Манту, дошла до губернатора. Она написала главе Прикамья Максиму Решетникову открытое письмо, в котором утверждает, что бесплатные методы диагностики туберкулеза у детей опасны для здоровья и могут даже закончиться летальным исходом.

Любовь Костенко уже давно борется против проб Манту у детей. Она требует включить альтернативные методы диагностики туберкулеза (такие как СПОТ-Т), в полис ОМС, однако в минздраве утверждают, что этот метод слишком дорогостоящий для бюджета. Пермячка даже принимала участие в митингах по этому вопросу, а сейчас решила написать открытое письмо губернатору.

Флюорографию не желательно делать детям до 14 лет Фото: depositphotos.com © URA.RU

«В настоящий момент на территории Пермского края медицинские работники предлагают законным представителям несовершеннолетних пациентов для диагностики заболевания туберкулез воспользоваться бесплатно для детей такими диагностическими методами как Манту, Диаскинтест и рентгенологическое обследование органов грудной клетки», — пишет Любовь Костенко. По ее словам, все эти три метода опасны для здоровья детей. При этом женщина ссылается на методические рекомендации «Гигиенические требования по ограничению доз облучения детей при рентгенологических исследованиях», где прямо написано, что рентген для детского здоровья опаснее, чем для взрослого, и рекомендуется ограничить его воздействие на организм ребенка.

Также, по словам Костенко, опасность в себе несут пробы Манту и диаскинтест. «Они имеют ряд установленных производителем негативных побочных эффектов, вплоть до летального исхода, — пишет пермячка. — Многие родители, понимая вышеуказанную ситуацию, не хотят рисковать здоровьем или даже жизнью своих детей. Имея даже минимальную вероятность получить негативные последствия — не хочется рассчитывать на „авось пронесет и не случится“. Ведь этим 1000 или 10000 пациентом, получившим поствакцинальные осложнения, может стать именно твой ребенок». При этом, по ее словам, детям родителей, которые отказываются от таких методов диагностики, просто закрывают путь в детский сад или школу.

Пермячка предлагает использовать альтернативные — неинвазивные — методы диагностики туберкулеза. К таковым, например, относится Т-СПОТ. Это метод, который не требует ввода в организм дополнительных веществ. У ребенка берут кровь из вены, и уже в пробирке проводят необходимые манипуляции. Стоит это недешево — порядка пяти тысяч рублей. В полис ОМС такая услуга не входит, но Костенко настаивает на ее включение. «Каждый человек, а не только „избранные“, у которых есть деньги, имеет право не подвергать риску здоровье своих детей», — аргументирует она.

Ответный аргумент краевого минздрава о том, что процедура слишком дорога для бюджета, пермячка считает некорректным. «То есть, минздрав Пермского края без зазрения совести, говорит о том, что наши дети недостойны внедрения современных методов диагностики и лечения, потому, что у Пермского края нет на это денежных средств. Получайте методики каменного века и будьте этим довольны. Сначала минздрав выбрал самые дорогие неинвазивные методики диагностики, чтоб у большинства населения не было возможности их купить своим детям, а потом объявил, что закупать сам он это не будет, потому что дорого», — возмущается Костенко и просит Решетникова разобраться в ситуации.

Главный детский фтизиатр Александр Шурыгин пояснил «URA.RU», что на сегодняшний день не установлено ни одного случая летальных исходов или инвалидности, причиной которых стало проведение пробы Манту либо Диаскинтеста. «В качестве альтернативных методов диагностики предложены иммунологические тесты in vitro (в пробирке) T-SPOT.TB и QuantiFERON-TB Gold, которые являются коммерческими и проводятся за счет личных средств граждан во всей России. Они не являются жизненно важными, а их закупка была бы признана нецелевым расходованием бюджетных средств», — говорит медик. При этом, если у ребенка будут выявлены противопоказания к Манту, проводится врачебная комиссия, которая может принять решение о проведении альтернативных методов диагностики туберкулеза за счет средств медицинского учреждения.