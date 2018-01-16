18:17 16 января 2018 5

Каток для горожан превратился в корт для хоккеистов (архивный снимок) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге возмущены строительством крытого хоккейного корта на месте конькобежного катка возле ДЮСШ №19 на улице Кировоградской.

«На Уралмаше много десятков лет на улице Кировоградской существовал стадион. Зимой заливали огромный каток. Существовала бесплатная конькобежная секция. Коньки детям даром выдавали. Все соревнования бесплатно. На этом стадионе тренировалась знаменитая конькобежка Карелина. Каждый вечер массовые катания. Народу битком.

Как было Фото: U-mama

А в этом году нет катка больше. Кто-то решил отобрать лед у детей, у конькобежцев, у простого народа и воткнули посередь стадиона хоккейную коробку с искусственным льдом. Теперь конькобежцы никогда не смогут провести соревнования. Тот огрызок, который обещают заливать, им мал, не подходит. Был каток для всех. Стал искусственный лед для избранных. Почему у нас все можно отнять у детей?», — написала одна из горожанок на городском форуме «U-mama». Другие форумчане поддержали замечание:

«Мой тоже занимается коньками, и я тоже против строительства ангара на месте катка. В основном будут за деньги сдавать лёд в аренду, детям же выделят самое не пользующееся популярностью время», — сообщила другая горожанка.

«Всегда идешь по улице зимой — с катка слышна музыка. Видно как катаются, и настроение поднималось. У меня дети там каждое воскресенье катались. А теперь никому не нужная коробка тут, отнятый каток у детей. И все у нас тут на Уралмаше так. Был каток на стадионе — нет его. Были, помните, волейбольные площадки бесплатные для всех и все ходили вечерами играть в волейбол, подростки там зависали вместо того, чтобы в подворотнях упиваться. Снесли и построили там церковь. А вот построить ее без сноса площадок никак нельзя было», — вспомнила другой похожий случай горожанка с ником svetlonec.

Как стало Фото: U-mama

Постройкой крытого хоккейного корта занимается УГМК. В пресс-службе компании вопросы «URA.RU» о необходимости и целесообразности постройки объекта переадресовали в администрацию Орджоникидзевского района. Оперативно получить комментарий районного главы Вячеслава Трапезникова не удалось — чиновник не отвечал на телефонные звонки. Телефоны ледовой секции на момент подготовки материала также были недоступны.