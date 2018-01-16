Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 18 января, будет работать в Югре. Об этом стало известно во время встречи представителя ГСУ СКР и родственников погибших в ДТП детей, рассказали «URA.RU» собственные источники.
С родственниками погибших детей после судебного заседания встретился первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК России Юрий Тютюнник. Он выслушал жалобы родителей жертв трагедии, а также рассказал о предстоящем визите в ХМАО главы СКР Александр Бастрыкина. Председатель Следственного комитета прилетит в Югру в четверг, 18 января. Предполагается, что встреча с родственниками пострадавших детей пройдет в Сургуте.
Как ранее сообщало «URA.RU», Александр Бастрыкин осенью 2017 года два раза посещал ХМАО из-за скандалов вокруг расследования уголовного дела по аварии, в которой погибли 10 детей. Родители жертв автокатастрофы в ноябре и декабре еще несколько раз обратились к руководителям федеральных силовых структур с просьбой принять их на личном приеме, а также помочь в возбуждении уголовных дел против новых фигурантов и замены подсудимым статей на более жесткие. Бастрыкин в декабре дал поручение организовать встречу. Она должна была пройти еще до Нового года, но сроки перенеслись.
Напомним, речь идет о столкновении автобуса с юными спортсменами из Нефтеюганска и грузовиками с тяжелой спецтехникой. Во вторник, 16 января, подсудимым дали последнее слово, а приговор объявят в начале февраля. СКР по поручению Бастрыкина продолжает расследование уголовного дела — в рамках следствия был задержан и. о. председателя спорткомитета Нефтеюганска Александр Комарницкий.