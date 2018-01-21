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21 января 2018
20 января 2018
04:12  21 января 2018 0

В США умерла продюсер «Звездных войн» и «Американского пирога»

Голливудский продюсер скончалась на 55 году жизниФото: starwars.wikia.com

Американские СМИ сообщили о смерти известного голливудского продюсера Эллисон Шермур. Женщина скончалась в одном из медицинских центров Лос-Анжелеса в возрасте 54 лет.

По данным RT, причиной смерти Шермур стали осложнения, вызванные раком легких. Во время болезни женщина продюсировала фильм «Соло. Звездные войны: Истории», который только готовится к выходу на экраны. Также среди известных работ Шермур — две первые части «Голодных игр», «Американский пирог», «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и многие другие популярные кинофраншизы.

Неделей ранее в США скончался еще один известный продюсер и художник-постановщик Теренс Марш. Создатель «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» также умер после многолетней борьбы с раком.

Наталья Полетавкина
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