Американские СМИ сообщили о смерти известного голливудского продюсера Эллисон Шермур. Женщина скончалась в одном из медицинских центров Лос-Анжелеса в возрасте 54 лет.
По данным RT, причиной смерти Шермур стали осложнения, вызванные раком легких. Во время болезни женщина продюсировала фильм «Соло. Звездные войны: Истории», который только готовится к выходу на экраны. Также среди известных работ Шермур — две первые части «Голодных игр», «Американский пирог», «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и многие другие популярные кинофраншизы.
Неделей ранее в США скончался еще один известный продюсер и художник-постановщик Теренс Марш. Создатель «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» также умер после многолетней борьбы с раком.