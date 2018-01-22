Врачи опасаются, что Волочкова лишится ног. ФОТО

15:00 22 января 2018 3

На Мальдивах балерина рисковала получить заражение Фото: Анастасия Волочкова, Instagram

Врачи бьют тревогу, глядя на фото травмированных ног балерины Анастасии Волочковой. Они утверждают, что если в ближайшее время артистка не сменит деятельность, ей могут грозить множество заболеваний вплоть до гангрены.

По мнению ортопедов, у Волочковой есть начальные признаки варикозного расширения вен и артроза, плоскостопия, что может спровоцировать остеохондроз, развитие заболеваний позвоночника и повлиять на осанку и остроту зрения, сообщают «Дни.ру». Отмечается, что на Мальдивах, где балерина так любит отдыхать, при открытых ранах она рискует подхватить инфекцию, которая может поразить всю стопу, привести к развитию гангрены и потере конечности. В связи с этим медики в один голос советуют ей сменить танцы на что-нибудь другое.

Коллеги Волочковой, Марина Кондратьева и Анастасия Винокур, солидарны с врачами. Первая утверждает, что знаменитая артистка неправильно стоит на пальцах, раз у нее «такие непонятные травмы», а вторая — что балерины не так часто сталкиваются с настолько ужасными кровавыми мозолями и ранами на ногах.

Ранее «URA.RU» писало о том, как Волочкова потрясла фотографиями подписчиков в Instagram. Одни пожалели балерину, а другие — ужаснулись видом, назвав ее ноги «уродливыми».