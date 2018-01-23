14:25 23 января 2018 5

Сотрудники ГИБДД искали нарушителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажирам некоторых челябинских маршруток утром 23 января пришлось провести на морозе порядка получаса. Все это время сотрудники ГИБДД проверяли водителей и машины в ходе дорожного рейда. В Госавтоинспекции заявили, что решение о высадке пассажиров принимает водитель.

На непредвиденную высадку на мороз пожаловалась одна из пассажирок. Она рассказала, как добиралась до работы полтора часа вместо 20 минут, а в некоторых маршрутках челябинцы сидели около получаса и в холоде ждали, когда можно будет ехать дальше. «Сотрудники ГИБДД сегодня высаживали пассажиров из маршрутных такси из-за того, что у них не освещался госномер. В нашей маршрутке были дети, но водитель нас высадил и даже деньги не отдал. Люди стояли на холоде, не могли сесть в другие маршрутки, мы отморозили руки, телефоны перестали работать. В такой мороз они выгоняли людей на улицу! Ну не в 30 же градусов устраивать такие рейды!» — передает слова женщины 74.ru.

В отделении пропаганды ГИБДД Челябинска подтвердили проверки и пояснили, что иногда приходится освобождать маршрутки от пассажиров, но делают это не инспекторы, а водители — все зависит от нарушения. «Если эксплуатация транспортного средства не запрещена (например, у машины грязные «номера»), сотрудники ГИБДД составляют административный материал. Практика показывает, что в час пик люди сами не дожидаются составления протокола, предпочитают забрать деньги у водителя и пересесть на другую маршрутку». Если состояние машины не позволяет продолжить движение, как правило, водитель сам говорит об этом пассажирам и отдает деньги», — отметили в ГИБДД.

Ранее «URA.RU» сообщало об аномальных морозах в регионах Урала. В связи с этим МЧС ввело специальный режим, усилило патрулирование дорог, предприняло дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры. Также из-за низких температур в школах Челябинска отменили занятия.