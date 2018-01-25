14:49 25 января 2018 0

Блогер призывает молодежь на митинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми, в штабе блогера Алексея Навального, начались обыски. Об этом он сообщил сам в «Твиттере».

Пользуясь случаем, Навальный потребовал от своих сторонников обязательной явки на митинг в Перми, назначенный на 28 января. Поводами к воззванию стали именно обыск полиции и изъятие незаконной агитации в его местном штабе.

«В нашем штабе в Перми — обыск и изъятие листовок. Очень боятся акции 28 января. Поэтому приходите на нее обязательно», — пишет Навальный в «Твитере». Аудитория неоднозначно отреагировала на призыв «Верни деньги школьникам!», — гласит один из первых комментариев, оставленный пользователем SpartA.

За неделю это уже второй обыск в штабах блогера на этой неделе. Два дня назад в Екатеринбурге полиция также изъяла у его сторонников около тысячи незаконных листовок. До того — в Тюмени. «От заказчика получаешь деньги на печать в хорошем качестве на 5000 листовок. Печатаешь 2000 листовок в плохом качестве. 1354 изымает полиция..... PROFIT», — прокомментировал в «Фейсбуке» следственные действия один из известных екатеринбургских депутатов результаты работы полиции и агитаторов.