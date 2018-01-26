В уральских школах от родителей просят письменное разрешение, чтобы дети стирали с доски

Жителей Новоуральска, чьи дети учатся в местных школах, просят подписывать согласие на то, что их дети могут стирать мел с доски и выбрасывать за собой фантики конфет. В соцсетях назвали процедуру согласования бредом.
«Я писал заявление на собрании, что разрешаю своему сыну стирать с доски и выбрасывать за собой фантики. Дожили…», — написал горожанин в одном из «Городских пабликов». «Это финиш»; «Надо на первом собрании не разрешение у родителей спрашивать. А ставить перед фактом, что в школе есть порядок»; «какой бред», — комментируют ситуацию горожане.
Местная жительница Наталья Самофеева рассказала «URA.RU», что подобная практика — подстраховка для школ. Некоторые родители закидывают учебные заведения претензиями, к примеру, когда учитель просит школьника вымыть доску. Поэтому школы на собраниях в начале года просят родителей дать согласие на элементарные вещи, вроде уборки школьного кабинета. В управлении образования Новоуральска пообещали прокомментировать ситуацию после отправки официального запроса.