СМИ: миллионы подписчиков звезд и политиков оказались ботами

Генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман заявил о начале расследования в отношении компании Devumi, которую заподозрили в торговле подложными аккаунтами в социальных сетях. Причем для этого, как отмечается, нередко использовались личные данные владельцев подлинных учетных записей.
Расследования стало реакцией на расследование газеты The New York Times. Журналистам удалось выяснить, что Devumi предоставляет услуги знаменитостям [известным спортсменам, политикам и журналистам], которые заинтересованы в росте числа подписчиков в соцсетях. Их компания производит путем создания ботов, а для достоверности фейковые страницы содержат личную информацию подлинных людей.
Таким образом Devumi, как отмечает издание, наплодила миллионы ложных аккаунтов, из которых по меньшей мере 55 тысяч содержат данные жителей США и десятка других стран. Большинство найденных журналистами ботов находятся в Twitter.