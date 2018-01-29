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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:27  29 января 2018 2

На Урале священникам отказали в месте под храм из-за покойников

Собор Александра Невского. Екатеринбург, храм, церковь, собор александра невского, кресты, православие
Желанный храм так и не появилсяФото: Анна Майорова © URA.RU

Священнослужители поселка Мартюш, близ Каменска-Уральского, остались без участка под постройку храма из-за недовольства местных жителей. Селяне заявили, что не хотят слышать колокольный звон и видеть тела покойников во время отпевания.

«У нас приход с 2010 года. Мы арендуем небольшое временное помещение, там молитвенная комнатка. Было желание построить небольшой храм на 150 человек во имя Новомучеников и исповедников Российских. Администрация Каменского района изначально предоставила место под постройку в центре поселка Мартюш. Но в августе 2017 года возмутились жители близлежащих домов, а потом оказалось, что там проходят коммуникации и строить нельзя», — рассказал «URA.RU» настоятель прихода протоиерей Григорий Герасимов.

В итоге местные чиновники пообещали приходу другое место под строительство. Однако члены прихода до сих пор не знают, где будет возведена церковь, и не могут организовать сбор средств на стройку. В администрации Каменского района пообещали позже ответить на вопросы «URA.RU» о переносе религиозного сооружения.

Данил Бардин
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