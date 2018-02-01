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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:14  01 февраля 2018 0

Уральский город напуган слухами об эпидемии гепатита А. ФОТО

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Анализ Роспотребнадзора обнаружил в воде инфекциюФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Красноуральска в Свердловской области напуганы слухами о грозящей городу эпидемии гепатита А. Об этом стало известно после того, как местным отделом Роспотребнадзора были взяты пробы питьевой воды.

«Забор воды на анализ был произведен 24 января. Экспертиза проводилась в лаборатории в Нижнем Тагиле. О том, что при анализе воды в ней обнаружен вирус гепатита А, сообщили нам из лаборатории телефонограммой, письменный документ пока не поступил», — сообщил «URA.RU» источник в администрации Красноуральска.

Информация уже распространилась по городу, вызвала панические настроения у жителей и обсуждается в Сети. В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердили редакции «URA.RU», что в воде был обнаружен вирус.

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Фото: «URA.RU»

«Действительно, анализ показал в питьевой воде Красноуральска наличие гепатита А. После этого на очистных сооружениях был установлен новый фильтр и сделан новый анализ. Второе исследование гепатит в воде не обнаружило. Можно предположить, что во время первого анализа был обнаружен разрушенный вирус гепатита», — сообщила «URA.RU» Анна Ожиганова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.

Гепатит А, или болезнь Боткина — острое инфекционное заболевание печени. Вирус-возбудитель легко передается через зараженную пищу и воду, поражая клетки печени, а при запущенности — другие жизненно важные органы. Инкубационный период заболевания составляет в среднем 28 дней. К сожалению, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно и обнаруживается на последних стадиях развития.

Александр Лукманов
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