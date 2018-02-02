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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:08  02 февраля 2018 3

Свердловский гаишник получил нож в спину, пока разбирался с пьяным водителем

Спасать инспекторов ГИБДД пришлось РосгвардииФото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В свердловском городе Артемовский в ночь на 2 февраля наряд ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Во время составления протокола к полицейским подъехала еще одна машина, из которой выскочил мужчина и нанес удар ножом в спину одного из инспекторов, после чего скрылся.

На помощь к силовикам подъехала группа задержания службы вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшая участок. После оказания первой помощи пострадавшему, подозреваемого в нападении удалось задержать по горячим следам, сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области.

В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции. Во время задержания у него был изъят нож, которым предположительно был ранен инспектор.

Игорь Чукреев
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