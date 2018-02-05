Среднеуральская ГРЭС перестала шуметь

В Среднеуральске на десятом блоке градообразующей ГРЭС поставили 10 шумоглушителей, которые снизили громкость работы станции при спуске пара. В течение года аналогичные работы проведут на девятом и 11-м блоках.
Источником периодического шума являлся сбрасываемый пар, который появлялся в момент отключения или выполнения пусковых операций на котельном оборудовании. В эти моменты жители окрестных домов слышали неприятный звук. Установка глушителей на десятом блоке снизила уровень шума до 50 дБА, а в ночное время звук не превышает 44 дБА, что полностью соответствует норме. Всего в 2018 году предприятие установит 12 шумоглушителей на блоках №9 и №11.
После проведения работ жители перестали жаловаться на шум, сообщила в разговоре с «URA.RU» пресс-служба ПАО «Энел Россия». «Официально писем с благодарностями от жителей города в адрес электростанции не поступало. Лучшей благодарностью в этом вопросе мы считаем отсутствие жалоб от жителей Среднеуральска», — рассказали в организации. Сумма, потраченная на проект, будет известна по окончании всех работ.
В 30-х годах прошлого века, когда станция строилась, нормативов по уровню шума не существовало. Жилая застройка появлялась в непосредственной близости от производства. Сегодня электростанция имеет статус федерального значения и является одним из самых крупных производителей тепла и света в Свердловской области.