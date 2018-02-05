Власти ХМАО отреагировали на скандал с сибирской язвой

10:40 05 февраля 2018 2

По версии бывшего ветврача, сибирскую язву нашли в трупах баранов Фото: Илья Московец © URA.RU

В правительстве Югры заявили, что никакой сибирской язвы в округе не обнаружено. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

По версии властей, рассказавший о страшной находке бывший ветврач Анжелика Куракина была уволена из «Ветеринарного центра» за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Озвученные ей факты нарушений в работе ведомства, в том числе и продажа говядины, зараженной бруцеллезом, не получили подтверждения в ходе проверки сотрудниками Россельхознадзора. В «Ветцентре» ХМАО официально заявили, что за 100 лет наблюдения сибирской язвы в регионе зафиксировано не было.

Ранее Анжелика Куракина рассказала «URA.RU», что руководство «Ветцентра», по ее версии, давало разрешение забивать на мясо животных, у которых был обнаружен бруцеллез — опасное заболевание, передающееся людям, которое часто приводит к инвалидности и даже смерти. Также, по словам Куракиной, во время эпидемии сибирской язвы на соседнем Ямале в Югре могли скрыть факты заражения этой болезнью. «Были найдены трупы животных, все признаки указывали на сибирскую язву у трех баранов, и предварительно на экспертизе ее подтверждали, но потом вдруг оказалось, что ничего не было», — рассказывает Куракина.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, а также подготовила письмо президенту с просьбой разобраться в том, что происходит в ХМАО.