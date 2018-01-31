Думали, сибирская язва обошла ХМАО? Ветврач: болезнь скрывалась

23:28 31 января 2018 1

Сибирская язва, казалось, обошла Югру стороной — бывший сотрудник «Ветцентра» уверяет, что информация просто скрывается Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре продается мясо, зараженное опасной инфекцией. Об этом «URA.RU» рассказала бывшая сотрудница филиала БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» в Сургутском районе Анжела Куракина. Женщина обратилась с заявлениями в силовые органы (копии жалоб со входящими номерами есть в распоряжении «URA.RU») и рассказала нам, что истинные масштабы заражения животных в регионе скрываются.

Анжела Куракина еще с 90-х работала в «Ветцентре» эпизоотологом: в ее функции входило обследование животных, в том числе предназначенных для забоя на мясо. Как уверяет сама Куракина, ее вынудили уволиться, когда она начала разбираться, почему фермерам разрешают продавать мясо, зараженное бруцеллезом.

У коров и коз находили бруцеллез — животных отправили на мясо, которое потом продавали Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бруцеллез — инфекция, передающаяся от больных животных человеку. Она приводит к множественным поражениям органов и систем организма человека, часто становится причиной инвалидности, а иногда и смерти человека.

«Это крайне опасное заболевание выявили во время экспертизы крупного рогатого скота. Есть список мероприятий, включающий полную дезинфекцию и забор крови даже у собак. Но когда мы приехали к фермеру, оказалось, что животных меньше, чем должно быть. Руководство филиала дало разрешение, часть животных забили, и мясо отправили в магазины», — рассказывает Куракина.

По ее словам, инфекцию находили и позднее. Например, у коз, которые дают молоко. Но и этих животных по какой-то причине не подвергли требуемой обработке.

В трупах овец в ХМАО нашли сибирскую язву — официально эта информация нигде не звучала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Анжела Куракина рассказывает и более вопиющие факты. По ее словам, в регионе находили трупы животных, у которых во время обследования выявилась сибирская язва. Однако эта информация, уверяет женщина, была скрыта. «Осенью 2016 года, как раз когда на Ямале была вспышка сибирской язвы, охотник нашел в лесу трупы овец. Он обращался в разные инстанции, но никто не отреагировал. Через пару месяцев еще раз на них наткнулся, снова начал писать везде. Тогда были взяты пробы, и у четырех трупов нашли сибирскую язву. Что потом стало с этими овцами, я не знаю. Надеюсь, хотя бы сожгли. Но они долго лежали на земле, там нужно обработать всю территорию, а, по моим данным, так как информация скрывалась, этого никто не сделал», — рассказывает Куракина, предполагая, что это может быть не единичный случай.

По версии Куракиной, руководство филиала «Ветцентра» могло брать деньги с предпринимателей. Женщина даже называет цифру — 2,5 тысячи рублей каждый месяц. «Был случай в 2015 году, когда один индивидуальный предприниматель пожаловался на поборы. Один из наших сотрудников тогда заявил, что не будет больше собирать деньги с фермеров. Его начали гнобить, там даже до драки дело дошло, и в итоге он уволился — Лонюк его фамилия», — рассказывает Куракина.

Руководитель филиала «Ветцентра» в Сургутском районе Рафаил Мусурбаев в декабре 2017 года вышел на пенсию — это может быть связано с жалобами Куракиной. Исполняющим обязанности назначен Николай Феклистов, получить его комментарий на момент публикации не удалось — в приемной сообщили, что его нет на месте и будет он только на следующий день. Глава окружного ведомства Андрей Кляцкий попросил официальный запрос. «Насколько я знаю, все, что она говорит — это наговор», — отметил Кляцкий.

Как ранее сообщало «URA.RU», летом 2016 года на Ямале из-за аномальной жары «проснулась» сибирская язва. Первыми тревогу забили оленеводы, у которых массово начали гибнуть олени — по некоторым данным, погибло до трех тысяч животных. В Ямальском районе был введен карантин. В больницу с подозрением на опасную болезнь отправили десятки тундровиков, в том числе и детей. В Югре официально о случаях выявления сибирской язвы не сообщалось.